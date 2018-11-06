Правительство РФ утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона

Москва, 6 ноября. Кабинет министров Российской Федерации ратифицировал правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Об этом говорится в постановлении, размещенном во вторник на сайте правительстве.

Отмечается, что организатор сервиса обмена сообщениями определяет пользователей мессенджера с помощью достоверного распознавания данных об абонентском номере телефона.

Также сообщается, что при невозможности для специалистов мессенджеров точно определить принадлежность номера абонента, соответствующая информация будет запрашиваться у сотовых операторов связи. Проверка по запросу мессенджера должна будет проводиться в течение 20 минут, а в случае отсутствия номера или ответа оператора в указанный период пользователь не будет зарегистрирован.

Соответствующие изменения вступают в силу через шесть месяцев.