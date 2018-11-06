Киев, 6 ноября. Оболонский районный суд украинской столицы вызвал бывшего президента страны Виктора Януковича на заседание, которое состоится 19 ноября, для выступления с последним словом в деле о «госизмене».

В тексте судебной повестки, опубликованной в газете «Правительственный курьер», говорится о том, что экс-глава Украины сможет принять участие в заседании по видеоконференции. После выступления Януковича судьи удалятся для принятия вердикта.

Напомним, дело о якобы «госизмене» Януковича является одним из целого ряда уголовных дел, которые вменяет бывшему президенту новое руководство страны, пришедшее к власти в результате государственного переворота в 2014 году. Политику грозит 15 лет лишения свободы. Янукович в связи с давлением на него был вынужден покинуть Украину. Экс-глава государства категорически отрицает свою вину.

Ранее адвокат бывшего президента Украины Александр Горошинский заявил, что Оболонский районный суд Киева старается ускорить процесс по делу о госизмене Януковича. По словам защитника, вынести приговор стараются в кратчайшие сроки, потому что «кому-то нужно зарабатывать баллы перед выборами».