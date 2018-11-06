Сирия, 6 ноября. В Дейр-эз-Зоре неизвестными был расстрелян отец одного из террористов ИГ1. ВС Ирака задержали девять боевиков «спящей ячейки» ИГ в Мосуле. Военные коалиции США проводят обучение курдских радикалов в Манбидже в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут подрывные работы на юге города Алеппо и на востоке провинции; открыли ответный огонь по позициям боевиков на севере провинции Хама.

Курды: заявляют и гибели десятков террористов во время боев в районе Хаджина в Дейр-эз-Зоре; подозреваются в расстреле отца бывшего эмира ИГ на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: проводит обучение курдских радикалов в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

ВС Ирака: арестовали девять боевиков «спящей ячейки» ИГ в городе Мосул в провинции Ниневия.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (shervanderwish) сообщает о том, что новая партия курдских бойцов прошла обучение у военных возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции. Члены «Военного совета Манбиджа» завершили курсы оказания первой медицинской помощи. Напомним, на северо-востоке провинции в последнее время обострились отношения между турецкими вооруженными силами и проамериканскими курдскими формированиями. Недавно глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале полномасштабного наступления на позиции Отрядов народной самообороны (YPG) и союзных им группировок к востоку от Евфрата.

Тем временем в восточной части провинции, а также на окраинах города Алеппо продолжается уничтожение взрывных устройств, обнаруженных саперами Сирийской арабской армии (САА) после выхода джихадистов, передает Telegram-канал (Syria_2_4). Подрывные работы в районе населенного пункта Маскана и в южном квартале административного центра региона Ар-Рамуса начались в 9.00 и будут завершены к 14.30. Напомним, Алеппо полностью перешел под контроль правительственных подразделений в декабре 2016 года, в то время как Маскана была освобождена в июне прошлого года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (IntelTweet) со ссылкой на слова курдских активистов сообщает о том, что в результате последних столкновений с отрядами SDF**** были убиты десятки террористов «Исламского государства»1. Отмечается, что бои разворачивались на юго-востоке Дейр-эз-Зора вблизи сирийско-иракской границы. Тем не менее ранее, напротив, поступали сообщения о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) потерпели поражение и были вынуждены отступить на исходные позиции к северу от города Хаджин. По данным новостного портала SPC, ситуация осложняется из-за плохих погодных условий, в провинции идут ливневые дожди. Напомним, вооруженный конфликт между курдами и боевиками ИГ обострился после того, как лидеры SDF заявили о прекращении наступления против ИГИЛ1 и передислокации отрядов на север Сирии.

Между тем стало известно, что отец бывшего эмира террористической группировки был застрелен неизвестными на подконтрольных курдам территориях провинции. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (Souria4Syrians). Известно, что его сын отвечал за организацию массовых казней, а затем бежал в Судан. Предполагается, что пожилого мужчину казнили курдские радикалы.

Провинция Хама

Оппозиционный интернет-портал Jisr TV сообщает о том, что в северной части региона не прекращаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами антиправительственных группировок. По данным источника, артиллерийским обстрелам сил САР подверглись опорные пункты боевиков недалеко от городов Аз-Закат и Мурек. Известно, что этому предшествовали удары со стороны радикалов вооруженной оппозиции. Напомним, отряды исламистских организаций, действующие в демилитаризованной зоне, должны были покинуть данные территории еще в середине октября. Это могло способствовать снижению напряженности между противниками, однако исламисты радикальных группировок отказались вывести свои отряды из буферной зоны, продолжив провоцировать новые вооруженные столкновения с САА.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что иракская федеральная полиция арестовала девять боевиков «Исламского государства» в результате спецоперации, направленной на выявление и ликвидацию подпольных групп ИГИЛ. Информационный портал Alghad Press отмечает, что джихадистов удалось задержать в восточной части города Мосул в провинции Ниневия. Напомним, об освобождении Мосула иракские власти объявили в июле 2017 года спустя три года после его захвата террористами. При этом за время военной кампании, начавшейся в октябре 2016 года, было уничтожено более 25 тысяч боевиков. Несмотря на это, в окрестностях населенного пункта до сих пор действуют так называемые спящие ячейки ИГ, которые время от времени предпринимают вылазки, целью которых является нанесение урона правительственным войскам, а также мирному населению.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)