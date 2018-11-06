Минску может потребоваться новое оружие в случае активности НАТО — Лукашенко

Минск, 6 ноября. Минску может потребоваться новое вооружение в случае наращивания активности НАТО или создания американской базы в Польше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер на встрече с группой американских аналитиков отметил, что если альянс будет продолжать «запугивать» [размещать военные базы в Польше], то Минску потребуется «более эффективное оружие, прежде всего ракетное».

Кроме того, Лукашенко добавил, что Минск против размещения российской военной базы на своей территории, так как считает, что может самостоятельно обеспечить свою безопасность.

«Мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна: мы сами, по нашему замыслу, военно-оборонительному плану с Россией, обеспечим те функции, которые на нас возложены», — пояснил он.

Ранее Варшава предложила Вашингтону разместить на своей территории постоянную американскую базу, взяв на себя расходы. Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак на следующей неделе прилетит в США, чтобы обсудить с американской коллегой Джеймсом Мэттисом эту тему. По словам польского министра, базирующие на территории Польши войска будут полезны и для США, и для Польши.

Лукашенко в свою очередь рекомендовал главе дипломатического ведомства Польши не создавать «лишние базы», иначе Белоруссия и Россия вынуждены будут ответить.