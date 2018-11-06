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Макрон призвал Европу защищаться от США, Китая и России

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Макрон призвал Европу защищаться от США, Китая и России

Париж, 6 ноября. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европейскому союзу необходимо защищаться от Китая, России и США.

Как передает радиостанция Europa1, Макрон уточнил, что Европа становится все более разрозненной. При этом он считает, что на мировой арене действуют авторитарные державы, которые становятся более активными и перевооружаются, находясь в приграничных районах Европы. По словам Макрона, такие страны вмешиваются во внутренние дела государств ЕС, также наносят удары в киберпространстве.

Президент Франции подчеркнул, что Европа должна защищаться от Китая, США и России. При этом французский лидер уверен, что нужно выстраивать диалог с Москвой. Он добавил, что хочет развивать сотрудничество с Россией, и это европейское государство, которое он уважает. Кроме того, Макрон призвал не бояться и осознавать, «кто мы и через какой период проходим.

Макрон призвал Европу защищаться от США, Китая и России

Автор: Алия Садыкова
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