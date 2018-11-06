Генсек НАТО назвал наибольшую угрозу для мира на планете

Берлин, 6 ноября. Непредсказуемость является наибольшей угрозой для сохранения мира на планете на данный момент, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам представителя НАТО, речь идет о кибератаках, терроризме, химатаках и дезинформации. В данный момент, по мнению Столтенберга, мировое сообщество сталкивается не с одной угрозой, как было ранее, а с более комплексными вызовами, что провоцирует непредсказуемость ситуации.

«В отличие от ситуации с холодной войной, мы не можем сконцентрироваться на одной четкой угрозе; тогда это был Советский Союз и Варшавский договор», — заявил генсек НАТО в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

При этом Столтенберг подчеркнул необходимость диалога с Россией, отметив, что именно от Москвы зависит, как будут развиваться отношения между РФ и НАТО.

Напомним, Североатлантический альянс прекратил все контакты с российской стороной и начал наращивание сил в Европе после 2014 года. Свои действия НАТО оправдывает необходимостью противостоять якобы «российской угрозе», однако Москва полагает, что западные страны используют это как предлог для того, чтобы увеличить военный бюджет.

Глава международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс ранее отметил, что Североатлантический альянс не готов к полномасштабной и затяжной войне с Россией, поскольку при таком исходе событий европейские члены НАТО неизбежно столкнутся с рядом проблем в сфере логистики. Военный указал, что в Европе необходимо увеличивать пропускную способность портов, а также искать магистрали, способные выдержать вес военной техники.