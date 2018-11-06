В Госдуме оценили новый рейтинг «Нафтогаза» от Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сомневается в том, что у украинского «Нафтогаза» есть шансы взыскать 2,6 млрд долларов с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Сомнения экспертов Fitch Ratings стали причиной присвоения еврооблигациям «Нафтогаза» сниженного рейтинга «В-». В агентстве считает, что украинская компания не в силах настоять на исполнении решения арбитража.

Комментируя Федеральному агентству новостей ситуацию вокруг «Нафтогаза», депутат Государственной думы Дмитрий Белик отметил, что решения европейских судов так или иначе зависят от политической конъюнктуры.

«Россия сегодня — враг номер один для так называемого «свободного мира», и его суды готовы использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы так или иначе ограничить нашу самостоятельность», — считает парламентарий.

Вопрос о споре с «Нафтогазом» идет для «Газпрома» с переменным успехом, добавил Белик. Какие-то суды российский газовый гигант проиграл, а какие-то решения, напротив, были приняты в его пользу. В частности, 28 июня Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе приостановку принудительного взыскания средств с российской компании, напомнил депутат.

«Сейчас прозвучало заявление от Fitch Ratings, поставившее под сомнение шансы «Нафтогаза» взыскать деньги с «Газпрома». Не могу не пошутить по поводу того, что в преддверии зимних холодов риторика наших европейских партнеров традиционно меняется, — заявил собеседник ФАН. При этом оценка о несостоятельности «Нафтогаза» решать какие-то вопросы на международном уровне достаточно меткая. Ведь украинским чиновникам проще поднять цены на газ для своего населения, чем бороться за проигрышное дело против «Газпрома».

Окончательный тариф на газ для населения в «Нафтогазе» установили за два дня до официального подорожания: он составил 8548 гривен (20 тысяч рублей) за тысячу кубометров, сообщил Белик. Более того, на этом рост тарифов не заканчивается: как выяснилось, в соответствии с договоренностью между Киевом и МВФ, с 1 мая 2019 года цена за 100 кубометров газа вырастет до 9850 грн (23,1 тыс. рублей), а с января 2020 года и вовсе до 12 300 грн (29 тыс. рублей), напомнил российский депутат.

Таким образом, тариф для населения вплотную приблизится к актуальным ценам для промышленности. Это стало следствием подписанного Украиной меморандума, в котором правительство обязалось уравнять внутренние и внешние цены на газ, пояснил парламентарий.

«Но самый дешевый газ всегда был в нашей стране, которую Петр Порошенко на прошлой неделе назвал «российской клеткой», — отметил депутат. — Получается, за антироссийскую риторику официального Киева, частью которой является и иск в Стокгольмский арбитраж, будет платить украинский народ».

Таковы основные итоги очередного витка «газовой войны» между Россией и Украиной, резюмировал депутат Госдумы.