В Татарстане задержали главарей ячеек «Хизб ут-Тахрир» | 6 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

ФСБ задержала в Татарстане главарей террористических ячеек «Хизб ут-Тахрир» Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Татарстану совместно с Росгвардией в рамках специальной операции задержали главарей ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. Как говорится в сообщении, «антитеррористическая операция была проведена в Азнакаевском и Бугульминском районах Татарстана». Согласно данным следствия, задержанные вели незаконную деятельность по указанию иностранных кураторов. Главари ячейки формировали на территории страны сетевую закрытую структуру, а также набирали боевые формирования организации. При задержании у подозреваемых нашли запрещенные пропагандистские методички, документацию с распоряжениями кураторов, отчеты по результатам работы, электронные девайсы и средства связи.

Сирийская армия нашла огромный запас оружия боевиков в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия, снарядов и устройств террористов на территории освобожденных районов провинций Эль-Кунейтра и Даръа. Вооружение было спрятано в подземных складах. Среди обнаруженных боеприпасов были тяжелые и средние ракеты, ракеты-носители израильского производства, тяжелые пулеметы, а также ручные противотанковые гранатометы и израильские транспортные средства. Кроме того, в ходе раскопок инженерные подразделения правительственных войск наткнулись на химическое оружие, телекоммуникационные устройства, токарные станки для изготовления боеприпасов, приборы ночного видения и противотанковое оружие. Это в первую очередь доказывает факт того, что террористические группировки получают поддержку западных стран, считает сирийский командир.

СК РФ опубликовал видео с места пожара с восемью погибшими в Юрге Следственный комитет России обнародовал видео с места пожара в Юрге, в Кемеровской области. На видеоролике запечатлены последствия сильного пожара, в котором погибли восемь человек: сгоревшая кровля, часть внутреннего помещения и надворные постройки. Шестеро погибших – дети. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи рассматривают три возможные причины сильного пожара: короткое замыкание, неаккуратное обращение с огнем при курении или воспламенение золы.