Три ошибки сделали на памятной монете в честь встречи Путина и Трампа

Вашингтон, 6 ноября. В Соединенных Штатах выпустили памятную монету в честь встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, на которой сделали сразу три опечатки на русском языке. Сувенир можно приобрести на официальном сайте «Сувенирный магазин Белого дома».

Стоит отметить, что на одной стороне монеты запечатлены портреты Трампа и Путина, на другой изображен кафедральный собор финской столицы, недалеко от которой и состоялся полноформатный саммит лидеров двух держав. Все надписи на английском производители сделали без ошибок, а вот с русским языком не совладали. Так, Diplomatic History перевели как «ддипломатическая история» — с двумя буквами «д», New Era написали как «новое эра» с ошибкой в окончании, а Helsinki Summit стал «Хельпинским саммитом».

Got a chance to see the White House commemorative coin from Trump’s meeting with Putin in Helsinki. So far spotted 3 typos in the Russian inscriptions, including in the word “Helsinki.” pic.twitter.com/yhZapuL1sN — Alina Selyukh (@alinaselyukh) November 5, 2018

Напомним, 16 июля в Финляндии прошел первый саммит Российской Федерации и США. Путин и Трамп в течение двух часов обсуждали двустороннее сотрудничество, актуальные международные вопросы, ситуацию в Сирии. По окончании саммита глава Белого дома заявил, что они с Путиным «потрясающе» провели время. Президент России Владимир Путин назвал прошедшую в Хельсинки встречу «полезной».

После двусторонней встречи политическая элита в США раскритиковала Трампа.