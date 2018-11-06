Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Три ошибки сделали на памятной монете в честь встречи Путина и Трампа

544
0 Оставить комментарий

Три ошибки сделали на памятной монете в честь встречи Путина и Трампа

Вашингтон, 6 ноября. В Соединенных Штатах выпустили памятную монету в честь встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, на которой сделали сразу три опечатки на русском языке. Сувенир можно приобрести на официальном сайте «Сувенирный магазин Белого дома».

Стоит отметить, что на одной стороне монеты запечатлены портреты Трампа и Путина, на другой изображен кафедральный собор финской столицы, недалеко от которой и состоялся полноформатный саммит лидеров двух держав. Все надписи на английском производители сделали без ошибок, а вот с русским языком не совладали. Так, Diplomatic History перевели как «ддипломатическая история» — с двумя буквами «д», New Era написали как «новое эра» с ошибкой в окончании, а Helsinki Summit стал «Хельпинским саммитом».

Напомним, 16 июля в Финляндии прошел первый саммит Российской Федерации и США. Путин и Трамп в течение двух часов обсуждали двустороннее сотрудничество, актуальные международные вопросы, ситуацию в Сирии. По окончании саммита глава Белого дома заявил, что они с Путиным «потрясающе» провели время. Президент России Владимир Путин назвал прошедшую в Хельсинки встречу «полезной».

После двусторонней встречи политическая элита в США раскритиковала Трампа.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.