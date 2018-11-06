Иран и Россия обсудили ситуацию в Сирии и запуск Конституционного комитета

Москва, 6 ноября. Представители России и Ирана провели в минувший понедельник переговоры в Тегеране, на которых обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

На встрече присутствовали спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель главы Минобороны РФ Сергей Вершинин, представители российского оборонного ведомства, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Хоссейн Джабери-Ансари.

В ходе переговоров стороны обсудили итоги саммита Россия-Турция-Франция-Германия, который прошел в Стамбуле 27 октября.

«Была подчеркнута настоятельная необходимость продолжения решительной борьбы с терроризмом и обеспечения политического урегулирования в САР на основе уважения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Кроме того, представители ведомств акцентировали внимание на скорейшем формировании и запуске Конституционного комитета в Женеве.