«Хватит уже измываться»: Онищенко вступился за затравленную свердловскую чиновницу

Директор департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка Ольга Глацких извинилась за свои слова, что государство якобы «ничего не должно» молодым людям, в отличие от их родителей, которых «никто не просил их рожать». Глацких заявила, что ее слова были вырваны из контекста, хотя размещенная в Интернете видеозапись и свидетельства людей, присутствовавших на встрече, говорят об обратном.

«Признаю, возможно, мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание», — цитирует ТАСС слова Глацких.

Свердловский министр отметила, что просто хотела мотивировать молодежь к самостоятельности, чтобы они не рассчитывали только на государство.

Ранее в Сети появилось видео с заявлением Ольги Глацких, что «государство в принципе вообще ничего не должно» молодежи. По словам чиновницы, ответственность только на родителях молодых людей.

«Государство их не просило вас рожать», — сказала Глацких.

Заявление чиновницы спровоцировало скандал, после чего на слова Глацких отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший ее высказывание некорректным. За последние сутки Глацких подверглась в Интернете настоящей травле, в добавок женщине поставили в вину, что в 2017 году она заработала более полутора миллиона рублей.

Неуместной и несправедливой считает травлю чиновницы-спортсменки первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По мнению парламентария, спрашивать надо в первую очередь с тех, кто назначил ее на эту должность.

«Иначе, как пещерным, ее высказывание назвать, конечно, нельзя, как его ни рассматривай — в контексте или без контекста, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но я бы хотел выступить в ее защиту. У меня вопросы, скорее, к тем, кто ее назначал, кто согласовывал ее кандидатуру. Можно быть хорошей спортсменкой, подтянутой смазливой молодой женщиной, но для государственной работы этого явно недостаточно. На мой взгляд, происшедшее — это следствие абсолютно отсутствующей политики в области подбора кадров».

Особенно настораживает, что эти просчеты имеют место в такой чувствительной сфере, как молодежная политика, подчеркнул депутат.

«Поэтому набрасываться на нее я считаю неверным, — продолжил Онищенко. — Ее никто не готовил к этой работе, ее никто не тестировал, а сейчас ей могут сломать судьбу только потому, что она действительно уверена в том, что сказала. Она говорила спокойно и не в порыве какого-то эмоционального подъема, когда человек весь во власти эмоций. Ее так научили. И в какой-то мере это является ее убеждением. Поэтому, мне кажется, нужно отстать от нее. Хватит уже измываться!»

По мнению собеседника ФАН, травля женщины уже перешла все границы приличия.

«Так мы далеко зайдем! — считает Онищенко. — Уже привязались к ее доходу в полтора миллиона рублей вместо того, чтобы просто спокойно разобраться, что мы творим. Да, в своей области — в спорте — она достигла хорошего результата, стала успешной. Но это вовсе не значит, что ее нужно сажать на такую должность, а потом гробить ей судьбу. Давайте разберемся сначала, кто в Свердловской области, которая по своему потенциалу тянет на хорошее добротное европейское государство, где есть из кого выбирать, ее назначал. Давайте разберемся, кто на федеральном уровне согласовывал ее кандидатуру. Давайте выясним, имела ли она соответствующую подготовку. Молодость, успехи в спорте и позитивный образ на экране ТВ — это не только не основание для назначения на такую должность — это лишь третьестепенные сопутствующие факторы».

Если в этом не разобраться, последствия могут быть тяжелыми, считает парламентарий.

«Так, без вины виноватые будут наказаны, а все остальные будут выступать в роли героев. Кстати, те, кто за это отвечает, уже очень живо и безапелляционно комментируют эту ситуацию», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. С 2016 года она возглавляет департамент молодежной политики Свердловской области. Комментируя скандал в связи с ее высказываниями, советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменам вообще не стоит идти во власть.

А лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал по этому поводу резкие стихи с использованием обсценной лексики, выразив свое отношение к высказываниям Глацких о государстве и молодежи.

Отметим, после разразившегося скандала чиновница ушла в двухнедельный отпуск и на звонки не отвечает, а по некоторым данным, она уже уволена.