«Страшная картина»: Дроздов предупредил об опасности белых медведей на Чукотке

Москва, 6 ноября. Около 20 белых медведей — взрослых особей и детенышей — окружили село Рыркайпий на Чукотке. В ожидании подхода льда и иногда из любопытства животные заходят в населенный пункт, сообщили в сельской администрации.

Медведи подходят к людям по одной простой причине — они не могут выйти на зимнюю охоту. Появление животных в селе может обернуться опасностью для местных жителей. Об этом рассказал ученый-зоолог, путешественник и знаменитый телеведущий Николай Дроздов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я не очень верю, что такое сообщение с такой дальней территорией бывает абсолютно точным. Ведь 20 медведей, окруживших селение, — страшная картина! Конечно, к сожалению, сейчас медведи находятся в очень плачевном состоянии», — сказал Николай Дроздов.

По его словам, естественные места обитания белых медведей уже не подходят для их благоприятного проживания из-за изменения климата. Сейчас животные уже должны были перейти на зимовку — на надводный лед — и охотиться на тюленей. Но из-за того, что воду еще не сковал мороз, медведям приходится оставаться на суше. Именно так они и могли оказаться возле чукотского села.

«Самки должны ложиться на сон, чтобы в январе родить детенышей, а самцы бодрствуют: они всю зиму ходят по поверхности льда, по южному краю, где много тюленей. Но из-за того, что льда нет, они остаются на суше и могут приходить в селения», — объяснил Николай Дроздов.

Знаменитый зоогеограф рассказал, как вести себя в случае, если вы вдруг обнаружили белого медведя рядом со своим домом.

«Их ни в коем случае нельзя подкармливать и приманивать. Скорее, лучше отогнать выстрелом в воздух, чтобы они отошли подальше. Потому что медведь не приручен и не приучен с человеческих рук получать пищу. Если его покормили сейчас, в следующий раз он придет и разворотит курятник», — рассказал Николай Дроздов.

Целенаправленно нападать на человека это животное, скорее всего, не будет. Правда, есть нюанс: если медведь почуял еду, то человека, вышедшего защищать свое имущество, он может воспринять как угрозу и препятствие.

«Если человек медведю мешает, то животное может его «отогнать». Это может быть очень опасно. Ни в коем случае при виде медведей не надо пытаться подойти и сфотографировать их — это может плохо кончиться. Лучше вызвать МЧС», — предостерег Николай Дроздов.

Сельское поселение Рыркайпий Иультинского района расположено на берегу Северного Ледовитого океана. В переводе с чукотского языка «Рыркайпын» буквально означает участок суши, преграждающий дорогу моржам. По данным на 2015 год, в селе проживает 601 человек. Экономика населенного пункта основана на оленеводческом хозяйстве. Жители села также промышляют морским звероводством и рыболовством.