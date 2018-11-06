Жириновский пообещал научить уральскую чиновницу общаться с молодежью

Москва, 6 ноября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригласил в Государственную думу на свой мастер-класс по общению с молодежью свердловскую чиновницу Ольгу Глацких, которая на встрече с волонтерами в Кировограде заявила, что государство «ничего не должно» молодежи, а заботиться о подрастающем поколении должны их родители.

Жириновский в разговоре с журналистами пообещал научить уральскую чиновницу общаться с молодежью.

«Глацких приглашаем на ближайший наш круглый стол в Госдуме — 26 ноября мы соберемся в малом зале пообщаться со студентами, я проведу мастер-класс для Глацких и других ответственных за эту сферу», — сказал он.

Политик при этом подчеркнул, что увольнение чиновников за каждую сказанную ими фразу не решит проблему, которая, по его мнению, заключается в неумении власти общаться с молодежью. В том числе Жириновский задался вопросом, почему на министерские посты берут молодых людей, в частности из спорта и без должного опыта. Стоит отметить, что 29-летняя Глацких является олимпийской чемпионкой 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике.

«Глацких слишком юная для своей работы, она не знает, что молодым людям говорить», — заявил политик.

Жириновский также предложил создать всероссийский кадровый конкурс под эгидой ЛДПР, которая «научит, как подбирать кадры для работы с молодежью».

Напомним, на хостинге YouTube ранее был опубликован ролик, в котором свердловская чиновница на встрече с молодежью Кировграда заявила, что государство «в принципе ничего не должно, а должны родители», так как оно «не просило родителей рожать». Девушка впоследствии объяснила свои слова тем, что хотела всего лишь мотивировать молодежь, и извинилась за вызвавшее бурную реакцию заявление.

Однако губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился отстранить ее от должности на время проведения проверки. В том числе глава региона сообщил, что запросит полный видеоролик с выступлением Глацких, чтобы «разобраться и сделать выводы».

Заявление не осталось без внимания со стороны общественности. Так, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил Глацких целое стихотворение, которое опубликовал в социальной сети Instagram.