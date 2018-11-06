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Монеточка спела по-украински на гастролях в Киеве и Харькове

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Монеточка спела по-украински на гастролях в Киеве и Харькове

Киев, 6 ноября. Известная российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) исполнила песню по-украински, выступая с гастролями в Киеве и Харькове.

Как видно на видео, которое уже появилось в Сети, концерт россиянки собрал аншлаг, а когда девушка начала петь по-украински, зал взорвался аплодисментами. Украинские фанаты, побывавшие на концерте, отмечают, что он был очень атмосферным и душевным, передает Пятый канал.

Сама Монеточка тоже зарядилась положительными эмоциями от своей поездки на Украину. Она выложила в Instagram видео, в котором набивает свой чемодан украинскими сладостями, пишет издание «Дни.ру».

Напомним, что 17 октября Монеточка была вынуждена отменить концерты в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке из-за болезни.

Монеточка — 20-летняя певица из Екатеринбурга, которая выступает в жанрах поп-рок, индии-поп, электроника и антифолк.

Автор: Антон Соколов
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