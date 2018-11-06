ФСБ задержала в Татарстане главарей террористических ячеек «Хизб ут-Тахрир»
Казань, 6 ноября. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Татарстану совместно с Росгвардией в рамках специальной операции задержали главарей ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 (запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
«Задержанные лица арестованы», — говорится в сообщении.
Также в ФСБ отметили, что антитеррористическая операция была проведена в Азнакаевском и Бугульминском районах Татарстана.
Согласно данным следствия, задержанные вели незаконную деятельность по указанию иностранных кураторов. Главари ячейки формировали на территории страны сетевую закрытую структуру, а также набирали боевые формирования организации.
При задержании у подозреваемых нашли запрещенные пропагандистские методички, документацию с распоряжениями кураторов, отчеты по результатам работы, электронные девайсы и средства связи.
1 Организация запрещена на территории РФ.