Эксперт прокомментировал сближение Су-27 с разведчиком ВМС США

‍Многоцелевой истребитель Су-27 ВКС РФ был поднят для сопровождения американского разведывательного самолета EP-3E у воздушных границ России. Полет проходил на безопасном расстоянии, рассказали в Минобороны РФ.

По словам военных, инцидент произошел 5 ноября. Сначала дежурные средства контроля воздушного пространства засекли неопознанную цель над нейтральными водами Черного моря. Она постепенно двигалась в сторону российской границы.

Истребитель Су-27 приблизился к неопознанному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его и начал сопровождение, не допуская нарушения границ России. Сразу после того, как американский EP-3E лег на другой курс и начал удаляться, ударный самолет ВКС РФ вернулся на аэродром базирования.

Представители командования ВМС США заявили, что российский борт якобы «небезопасно перехватил» их воздушное судно. По данным Пентагона, Су-27 пролетел на высокой скорости в непосредственной близости от самолета-разведчика, сделал небезопасный маневр с применением форсажа и отклонился.

Чуть позже командование военно-морскими силами США обнародовало видео, на котором российский Су-27 выполняет перехват, при этом покачивая крыльями, демонстрируя свое вооружение. По словам летчика-инструктора, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, судя по ролику, это было не рядовое сопровождение воздушной цели у российских границ.

«Возможно, американец зашел не в тот район, в который ему было дозволено. Или стремительно сближался с нашей границей. В данном случае мы видим, как пилот Су-27 показывает вооружение, что можно расценить как запрет на дальнейший полет по этому курсу. Просто так истребитель не будет показывать вооружение и создавать перед самолетом спутную струю форсажем двигателей. Явно что-то случилось такое, что самолет США нарушил, а раз он нарушил, то требуются действия», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт.

Собеседник ФАН подчеркнул, что российский летчик не мог связаться с экипажем американского EP-3E и потребовать изменения курса, поэтому и совершил специальный маневр, понятный на всех языках.

«Он совершил маневр, который доходчиво объясняет, что дальше лететь нельзя — последуют ответные действия, которые вряд ли ему понравятся. Вот и все. Так что виноват, скорее всего, американец», — заключил Красноперов.

Напомним, 3 ноября российский патрульный и разведывательный самолет Ту-142 пролетел на предельно малом расстоянии над кораблем 6-го флота США «Маунт Уитни», который в то время участвовал в военных маневрах НАТО у берегов Норвегии.