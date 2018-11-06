Глава МО Польши обсудит с Мэттисом создание в стране базы США

Варшава, 6 ноября. Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак на следующей неделе проведет переговоры с американским коллегой Джеймсом Мэттисом. Стороны обсудят тему создания в Польше постоянной американской военной базы.

По словам польского министра, во вторник он проведет переговоры в Пентагоне с Мэттисом.

«Вопрос, который является предметом моих стараний — постоянное присутствие американских войск в Польше, то есть безопасность нашей страны», — пояснил Блащак.

Кроме того, добавил министр обороны Польши, у него запланирован ряд встреч с американскими парламентариями по тематике базы Соединенных Штатов на польской территории. Он, напомнив, что уже проводил переговоры с сенаторами Республиканской и Демократической партий, отметил важность постоянного присутствия американских военных в Польше. По его слова, американские войска, базирующие в Польше, будут «полезны» для Варшавы и Вашингтона.