«Знает кошка, чье мясо съела!»: в Госдуме ответили на опасения крупного бизнеса

Представители большинства крупных российских компаний заявили о том, что возможное расширение антироссийских санкций США вызывает у них серьезные опасения. Прежде всего, как стало известно благодаря опросу консалтингового Института Адизеса, компании опасаются ограничений на поставку в Россию продукции и технологий, падения курса рубля и ограничений валютных операций на глобальных рынках, утверждает РБК.

Федеральное агентство новостей обратилось за разъяснениями к депутату Государственной думы, члену комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николаю Арефьеву.

«Поскольку вся наша олигархическая знать нажила свое состояние криминальным путем, санкции сейчас налагаются на те организации и руководителей, которые, по мнению США, а также Великобритании, нажили капитал нечестным трудом», — считает он.

Парламентарий усомнился в том, что американцы и англичане обладают достоверной информацией и провели глубокий анализ проблемы.

«Но поскольку российские деньги находятся на Западе, то они наверняка знают, что там за счета и сколько на них лежит. И проанализировать — ворованные это деньги, или нет, — довольно несложно. Поэтому сегодня наши олигархи и заявляют, что санкции коснутся и их тоже, поскольку на сегодняшний момент практически все российские крупные компании замешаны в такого рода махинациях. Поэтому у них и есть опасения, что скоро «на цугундер» возьмут и их тоже», — объяснил Арефьев.