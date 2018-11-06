Музыканты из «Би-2» собрали супергруппу «Куртки Кобейна»

Москва, 6 ноября. Участники российской альтернативной рок-группы «Би-2» запустили сторонний музыкальный проект – супергруппу «Куртки Кобейна». Об этом рассказали в пресс-службе коллектива.

По словам гитариста и автора песен «Би-2» Шуры (Александра Умана), инициатива сделать необычный формат, в рамках которого объединяются музыканты из разных групп и сольные исполнители, родилась после окончания работы над альбомом «Горизонт событий». У участников рок-группы, отметил Шура, появилось немного свободного времени, что позволило собрать супергруппу, тексты композиций для которой будут сочинять разные авторы.

«А вообще, нам давно хотелось сделать что-то не похожее на «Би-2» — что-то более электронное», — рассказал Шура.

Например, первую композицию для «Курток Кобейна» написала лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина. Премьера композиции под названием «Охота на кузнечиков» прошла накануне.

По данным пресс-службы, в скором времени супергруппа представит еще несколько композиций, однако имена авторов пока держатся в секрете. Релиз альбома «Курток Кобейна» планируется на начало февраля следующего года.

Ранее стало известно о новой композиции другого, не менее известного певца. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на высказывание чиновницы из Свердловской области Ольги Глацких, которая заявила, что государство «вообще ничего не должно» подрастающему поколению, пишет «Газета.ru». Шнуров посвятил ей стихотворение, которое опубликовал в социальной сети Instagram.