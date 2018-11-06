Минздрав рассказал, как изменятся продажи алкоголя и табака в России за пять лет

Москва, 6 ноября. За пять лет продажи алкогольной и табачной продукции в России должны снизиться на 10% и 20% соответственно. Об этом заявил во вторник замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

Салагай уточнил, что таких результатов ведомство планирует добиться в рамках реализации федерального проекта по укреплению общественного здоровья, включенного в национальный проект «Демография».

«В результате реализации проекта за пять лет мы добьемся уменьшения розничной продаж сигарет более чем на 20% и алкогольной продукции примерно на 10%», — сказал он, выступая на конференции ВОЗ по глобальному координационному механизму профилактики неинфекционных заболеваний.

Как передавал RT, в настоящее время Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением и употреблением алкоголя. В частности, все сигареты могут начать продавать в одинаковой упаковке, а возраст, с которого россияне могут приобрести крепкий алкоголь, могут увеличить. Эксперты назвали предлагаемые Минздравом меры грамотным решением.