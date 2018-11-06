Москва, 6 ноября. Глава департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких заявила, что государство «ничего не должно» детям. В ходе круглого стола с участием молодежных объединений Кировграда она уточнила, что «государство ничего не должно детям, так как не просило родителей их рожать».

Политолог объяснил неграмотностью слова уральской чиновницы о детях. Политолог назвал причиной подобных высказываний недостаток образования российских чиновников. Как пишет «Царьград», проблема таится не в отдельных руководителях, а в низком образовании государственных служащих. Он напомнил, что недавно похожий случай произошел в Саратове, где министр труда Наталья Соколова заявила о возможности прожить на 3,5 тысячи в месяц. При этом на предложение попробовать сделать это самой она ответила, что ей не по статусу.

Рыжевский призвал бороться «не с чиновниками, а с безграмотностью». Он назвал заявление Глацких странным. Эксперт напомнил, что государство является структурой, которой граждане делегируют свои полномочия решать какие-то вопросы. Политолог уточнил, что «оно еще как должно». Кроме того, он подчеркнул, что чем шире компетенция чиновника, тем больше у него ответственности перед людьми.

Напомним, Ольга Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. Занимает должность руководителя департамента молодежной политики Свердловской области с 2016 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме России рассчитывают на рост демографии после инициатив президента РФ Владимира Путина.

Меры, которые принимают российское правительство и Государственная дума, должны повлиять на рост рождаемости в будущем. Таким мнением поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

«У нас в стране наблюдается небольшой демографический спад, но я думаю, что это ненадолго, поскольку и правительство России, и Госдума, в частности, наш комитет уделяет большое внимание этому вопросу. Была принята концепция национальной стратегии в интересах женщин до 2025 года, концепция демографической политики до 2020 года», — отметила парламентарий.

Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин объявил старт «Десятилетия детства» и пообещал, что государство продолжит поддерживать семьи с детьми.

Также Путин напомнил о мерах поддержки демографии в РФ. Глава государства напомнил о введении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка, а также о продлении программы материнского капитала и расширении возможностей для его использования.

По словам президента, в настоящее время продолжают давать о себе знать демографические потери 1990-х годов, которые оказались столь же тяжелыми, как и демографические потери во время Великой Отечественной войны. Это оказывает влияние и на новые поколения, и Россия должна эти проблемы решить.

«Сегодня демографические потери 1990-х неминуемо дают о себе знать, и, прежде всего, снижение рождаемости. Семьи начинают создавать малочисленные поколения 1990-х годов — это просто объективная данность», — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что демографическая ситуация оказывает существенное влияние на «экономическое изменение», поскольку в одном только 2017 году численность населения трудоспособного возраста сократилась «почти на миллион человек».

«В ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического роста. Не будет трудовых ресурсов», — предупредил Путин в ходе выступления.

Президент подчеркнул, что Россия должна ответить на эти вызовы и обеспечить устойчивый рост численности населения на протяжении ближайших десятилетий.

Непосредственно заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец сообщила о том, что на восстановление темпов демографического роста в стране понадобится около двух лет.