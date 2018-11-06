Мемориальную доску погибшему в Сирии военному установили в Уссурийске

Уссурийск, 6 ноября. Во вторник на фасаде школьного учреждения № 14 в Уссурийске установили мемориальную доску погибшему в Сирийской Арабской Республике российскому военному Алексею Черкасову. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что в церемонии принимали участие военнослужащие Уссурийского гарнизона, представители администрации и думы Уссурийского городского округа, а также школьники и местные жители.

В течение пяти лет — с 1994 года по 2001 год — Черкасов учился в указанной школе, после чего поступил в Уссурийское суворовское военное училище.

Год назад Черкасов погиб в ходе военных действий в САР. В декабре минувшего года указом президента Российской Федерации Черкасов посмертно был награжден орденом Мужества.