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Полноформатную встречу Путина и Трампа в Париже сорвал Макрон — СМИ

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Полноформатную встречу Путина и Трампа в Париже сорвал Макрон — СМИ

Москва, 6 ноября. Против проведения полноформатной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа выступил французский лидер Эммануэль Макрон, сообщили европейские дипломатические источники.

По их информации, Макрон не захотел, чтобы российско-американский саммит вышел на первый план и затмил мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

«Эммануэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не «затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано», — сообщил источник газеты «Коммерсантъ».

Полноформатную встречу Путина и Трампа в Париже сорвал Макрон — СМИ

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 11 ноября приедут в Париж на мероприятия, посвященные годовщине со дня окончания Первой мировой войны. Ранее планировалось, что на полях они проведут вторую полноформатную встречу.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Париже Путин и Трамп проведут встречу «на ногах». По его словам, провести обстоятельную встречу не дает возможность формат мероприятия.

Автор: Василий Котов
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