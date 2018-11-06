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Макрон заявил об угрозе безопасности Европы из-за выхода США из ДРСМД

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Макрон заявил об угрозе безопасности Европы из-за выхода США из ДРСМД

Париж, 6 ноября. Соединенные Штаты поставят под угрозу безопасность Европы, если все-таки решатся на выход из договора по ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом в интервью радиостанции Europe 1 заявил лидер Франции Эммануэль Макрон.

По словам главы Елисейского дворца, американский президент Дональд Трамп своим решением может поставить под угрозу безопасность европейских стран.

«Кто станет главной жертвой этого решения? Европа и ее безопасность», — указал Макрон.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Америка планирует выйти из ДРСМД, а в будущем будет наращивать ядерный потенциал до того момента, пока остальные «не придут в себя». Американский лидер заявил, что РФ якобы нарушает данное соглашение, поэтому США хотят из него выйти.

Автор: Алексей Громов
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