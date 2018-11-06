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Свердловскую чиновницу отстранили от должности после скандала

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Свердловскую чиновницу отстранили от должности после скандала

Екатеринбург, 6 ноября. Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких отстранена от должности после ее слов о том, что государство «ничего не должно» молодым людям.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился отстранить от должности директора департамента по молодежной политики региона Ольгу Глацких на время проведения проверки. Документ был подписан 6 ноября.

Ранее в YouTube появился видеоролик, на котором свердловская чиновница на встрече с молодежью Кировграда заявила, что государство «в принципе ничего не должно, а должны родители», так как оно «не просило родителей рожать». Впоследствии Глацких пояснила, что своим заявлением хотела мотивировать молодежь. Она также принесла извинения за свои слова.

На разгоревшийся скандал отреагировал глава Свердловской области. Он, комментируя инцидент, сообщил, что запросит полный видеоролик с выступлением Глацких, чтобы «разобраться и сделать выводы».

Автор: Дарья Смолина
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