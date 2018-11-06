«Нация, построившая Канаду»: посол рассказал о новой «заслуге» украинцев

Москва, 6 ноября. Посол Украины в Оттаве Андрей Шевченко назвал украинцев нацией, построившей Канаду. О новой «заслуге» соотечественников он рассказал в интервью радио «НВ».

Шевченко заверил, что в Канаде быть украинцем почетно.

«На тебя смотрят как на представителя нации, построившей Канаду», — пояснил он.

По словам Шевченко, проживающие в Канаде украинцы являются образцово-показательными гражданами, работящими, образованными и религиозными людьми, которые всегда держатся вместе и готовы прийти на помощь соседу.

Дипломат подчеркнул, что поведение украинцев в Канаде соотечественникам, проживающим в родной стране, нужно взять за образец. Шевченко предположил, что жителям Украины не хватает доверия по отношению друг к другу, чтобы достичь «феноменальных результатов».

По мнению посла, сейчас на Украине появляются отдельные островки доверия, однако их необходимо растянуть до размеров всей страны. В частности, одним из таких островков Шевченко назвал Майдан.

Государственный переворот на Украине произошел в 2014 году. Политики Майдана обещали жителям страны евроинтеграцию и повышение уровня жизни, однако исполнить своих обещаний так и не смогли. Сегодня Украина находится на грани кризиса. Цены в стране растут, зарплаты и пенсии падают, а жители вынуждены уезжать на заработки за границу.

Усугубляет ситуацию в стране кредит Международного валютного фонда. Чтобы получить очередной транш кредита, Киев сокращает социальные расходы, а также повышает цены на газ. Ранее, как передавала «Газета.ру», депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что с экономикой Украины произошла катастрофа, и «пахать на МВФ» придется нескольким поколениям украинцев.