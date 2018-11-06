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Экономика

Курс доллара на Московской бирже снизился до 65,99 рубля

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Курс доллара на Московской бирже снизился до 65,99 рубля

Москва, 6 ноября. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи упал по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 21 копейку. Согласно данным биржи, он составил 65,99 рубля.

При этом курс евро снизился на шесть копеек, до 75,38 рубля. Индекс Московской биржи в ходе открытия торгов увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущей сессией. Он достиг уровня в 2392,06 пункта.

Как пишет «Свободная пресса», курс доллара неудачно начал ноябрь после успехов в октябре и в дальнейшем американская валюта может продолжать падать в цене.

Ранее стало известно, сколько будут стоить доллар и евро в 2019 году. Аналитики отмечают: ключевые факторы, влияющие на ситуацию на валютном рынке, существенно поменялись за последние несколько лет. Ушли в сторону цены на нефть и налоговый период, уступив место международным санкциям и слухам о них. Аналитики называют комфортным диапазон в 70,5–72,5 рубля за доллар и 82–84,5 за европейскую валюту к началу 2019 года.

Курс доллара на Московской бирже снизился до 65,99 рубля

 

Автор: Алия Садыкова
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