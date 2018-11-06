Киев, 6 ноября. Представители горняков шахты имени Капустина предприятия «Лисичанскуголь» в Луганской области и лидеры Независимого профсоюза горняков Украины прибыли в Верховную раду для встречи с председателями фракций. Об этом сообщил глава профсоюза Михаил Волынец.

Сотрудники шахты имени Капустина уже более двух недель не поднимались на поверхность, протестуя таким образом против долгов по заработной плате. Независимый профсоюз горняков Украины подсчитал, что украинские власти должны горнякам шахты более 126 миллионов гривен (около 4,5 миллиона долларов).

«Прямо сейчас мы вместе с представителями горняков шахты имени Капустина и лидерами Независимого профсоюза горняков Украины находимся в Верховной раде Украины, где у нас будут встречи с председателями фракций и сможем выступить на брифинге», — сообщил Волынец в Facebook.

Стоит отметить, что сотрудники шахты имени Капустина далеко не единственные, кто выступил с акциями протеста на Украине. Так, в конце августа сотрудники украинского угледобывающего госпредприятия «Львовуголь» устроили пикет у здания Львовской областной администрации из-за долгов по заработной плате. Горняки двух шахт «Нововолынская» и «Горная» отказались работать по той же самой причине.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает выделение госпредприятиям 1,4 миллиарда гривен в качестве дотаций. Эти средства должны будут идти на погашение задолженности по зарплатам шахтерам, однако, как сообщал Волынец, государство сможет обеспечить выплату только 10% долгов.