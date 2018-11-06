Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

СК РФ опубликовал видео с места пожара с восемью погибшими в Юрге

50
0 Оставить комментарий

СК РФ опубликовал видео с места пожара с восемью погибшими в Юрге

Югра, 6 ноября. Следственный комитет России показал видео с места пожара в Юрге, расположенной в Кемеровской области, где погибли восемь человек.

На видеоролике запечатлены последствия сильного пожара: сгоревшая кровля, часть внутреннего помещения и надворные постройки, пишет АиФ.ru

Напомним, о возгорании в частном доме на Кузбассе стало известно в 04.20 по местному времени (00.20 по московскому времени). В результате трагедии погибли восемь человек, среди которых шестеро — дети.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Следователи рассматривают три возможные причины сильного пожара: короткое замыкание, неаккуратное обращение с огнем при курении или воспламенение золы.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.