СК РФ опубликовал видео с места пожара с восемью погибшими в Юрге

Югра, 6 ноября. Следственный комитет России показал видео с места пожара в Юрге, расположенной в Кемеровской области, где погибли восемь человек.

На видеоролике запечатлены последствия сильного пожара: сгоревшая кровля, часть внутреннего помещения и надворные постройки, пишет АиФ.ru.

Напомним, о возгорании в частном доме на Кузбассе стало известно в 04.20 по местному времени (00.20 по московскому времени). В результате трагедии погибли восемь человек, среди которых шестеро — дети.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Следователи рассматривают три возможные причины сильного пожара: короткое замыкание, неаккуратное обращение с огнем при курении или воспламенение золы.