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Стал жертвой «валютных кидал»: Ляшко объяснил задержание украинского депутата с фальшивыми евро

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Стал жертвой «валютных кидал»: Ляшко объяснил задержание украинского депутата с фальшивыми евро

Киев, 6 ноября. Лидер украинской «Радикальной партии Олега Ляшко» Олег Ляшко рассказал о задержании в пражском аэропорту депутата Андрея Лозового за попытку расплатиться фальшивыми деньгами. Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Лозовой стал жертвой «валютных кидал». Ляшко сообщил, что Лазовой, покупая подарок маме, пытался расплатиться евро, которые оказались фальшивыми.

«[Евро] помощнику Лозового «обменяли» в одном из киевских обменников», — написал он.

Стал жертвой «валютных кидал»: Ляшко объяснил задержание украинского депутата с фальшивыми евро

Обменный пункт, где помощнику Лозового поменяли валюту, исчез, добавил лидер «Радикальной партии». В настоящее время украинская полиция занимается поиском мошенников.

Ляшко уточнил, что однопартиец проходит по делу, возбужденному чешской полицией, как потерпевший.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Лозовой рассказал о случившемся с ним своим подписчикам на странице в социальной сети. По его словам, чешское законодательство приравнивает попытку расплатиться фальшивыми деньгами к их производству.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудников украинской генеральной прокуратуры ограбили. Глава управления специальных расследований ведомства Сергей Горбатюк рассказал, что пошел с коллегами играть в футбол в киевском парке «Муромец», после матча вещей в раздевалке не оказалось. По словам высокопоставленного сотрудника генеральной прокуратуры, у него украли 700 гривен. Горбатюк уточнил, что не связывает инцидент с кражей с его профессиональной деятельностью. 

Автор: Дарья Смолина
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