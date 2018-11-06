Киев, 6 ноября. Лидер украинской «Радикальной партии Олега Ляшко» Олег Ляшко рассказал о задержании в пражском аэропорту депутата Андрея Лозового за попытку расплатиться фальшивыми деньгами. Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Лозовой стал жертвой «валютных кидал». Ляшко сообщил, что Лазовой, покупая подарок маме, пытался расплатиться евро, которые оказались фальшивыми.

«[Евро] помощнику Лозового «обменяли» в одном из киевских обменников», — написал он.

Обменный пункт, где помощнику Лозового поменяли валюту, исчез, добавил лидер «Радикальной партии». В настоящее время украинская полиция занимается поиском мошенников.

Ляшко уточнил, что однопартиец проходит по делу, возбужденному чешской полицией, как потерпевший.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Лозовой рассказал о случившемся с ним своим подписчикам на странице в социальной сети. По его словам, чешское законодательство приравнивает попытку расплатиться фальшивыми деньгами к их производству.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудников украинской генеральной прокуратуры ограбили. Глава управления специальных расследований ведомства Сергей Горбатюк рассказал, что пошел с коллегами играть в футбол в киевском парке «Муромец», после матча вещей в раздевалке не оказалось. По словам высокопоставленного сотрудника генеральной прокуратуры, у него украли 700 гривен. Горбатюк уточнил, что не связывает инцидент с кражей с его профессиональной деятельностью.