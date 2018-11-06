«Говорят, что мы плохо живем»: украинский шоумен призвал власти «думать не только о себе»

Киев, 6 ноября. Украинский шоумен и певец Дмитрий Коляденко заявил, что считает Украину Европой. При этом артист признал, что граждане страны до сих пор испытывают последствия экономического кризиса. Об этом Коляденко заявил в чате на сайте «Главред».

По словам шоумена, Украина — Европа, потому что на Украине «есть все те же магазины, что есть в Европе». Коляденко рассказал, что посетил несколько стран мира, и Украина, в его понимании, находится «на уровне». Однако артист посетовал на высокие цены.

«Говорят, что мы плохо живем. Понятно, что хуже, чем остальные. Недавно пошел в аптеку, купил валидол, тонометр и таблетки от давления и поразился: ого, сколько я заплатил!» — сказал Коляденко.

Он задался вопросом: как с такими высокими ценами живут другие граждане страны? Коляденко отметил, что его доход позволяет справляться с нынешним уровнем цен на украинском рынке, однако пенсионеры, считает артист, могут испытывать финансовые затруднения. Коляденко призвал власти страны «думать не только о себе».

«С этим необходимо что-то делать и как-то людям помогать. Не только же о себе думать политикам», — сказал Дмитрий Коляденко.

Напомним, согласно последнему отчету Международного валютного фонда, в 2017 году ВВП Украины в пересчете на душу населения составил 2,26 тысячи долларов. Страна заняла 134 место в списке стран по уровню ВВП, став самым нищим государством Европы.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года цены на газ на Украине вырастут на 23,5%. Соглашение о повышении тарифов было заключено между Киевом и МВФ. Повышение цен на топливо являлось одним из обязательных условий фонда для предоставления Украине финансовой помощи.

Лидер движения «Украинский выбор — права народа» Виктор Медведчук заявил, что сотрудничество властей страны с МВФ обрекает украинцев на нищету. Требования фонда вынудили украинские власти отпустить курс гривны в свободное плавание, что привело к более чем трехкратному обвалу национальной валюты. Цены на газ с 2013 года выросли в 12 раз.