Сирия: РФ за сутки зафиксировала одно нарушение в провинции Латакия
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Дамаск, 6 ноября. Российские военные за прошедший день зафиксировали один случай стрельбы в Сирийской Арабской Республике, турецкие — ни одного. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном во вторник на сайте ведомства.
«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения военных действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Латакия», — говорится в документе.
Также сообщается, что турецкие наблюдатели не зафиксировали нарушений за прошедший день.
В Минобороны РФ добавили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон была проведена одна гуманитарная акция в провинции Эль-Кунейтра.