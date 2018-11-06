Сирия: РФ за сутки зафиксировала одно нарушение в провинции Латакия

Дамаск, 6 ноября. Российские военные за прошедший день зафиксировали один случай стрельбы в Сирийской Арабской Республике, турецкие — ни одного. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения военных действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Латакия», — говорится в документе.

Также сообщается, что турецкие наблюдатели не зафиксировали нарушений за прошедший день.

В Минобороны РФ добавили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон была проведена одна гуманитарная акция в провинции Эль-Кунейтра.