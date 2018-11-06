Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: РФ за сутки зафиксировала одно нарушение в провинции Латакия

238
0 Оставить комментарий

Сирия: РФ за сутки зафиксировала одно нарушение в провинции Латакия

Дамаск, 6 ноября. Российские военные за прошедший день зафиксировали один случай стрельбы в Сирийской Арабской Республике, турецкие — ни одного. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения военных действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Латакия», — говорится в документе.

Также сообщается, что турецкие наблюдатели не зафиксировали нарушений за прошедший день.

В Минобороны РФ добавили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон была проведена одна гуманитарная акция в провинции Эль-Кунейтра.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.