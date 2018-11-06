ВСУ четыре раза за сутки открывали огонь по ЛНР

Луганск, 6 ноября. Вооруженные силы Украины четыре раза за минувшие сутки открывали огонь по позициям Народной милиции Луганской народной республики. Об этом рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

Украинские силовики обстреляли районы сел Лозовое, Калиновка и Желобок. При обстреле ВСУ использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, ручные противотанковые гранатометы РПГ и зенитные установки.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Так, только за прошедшие 24 часа украинские силовики 17 раз обстреляли территорию ДНР, использовав 279 единиц боеприпасов.