Займут сенат, но упустят Палату представителей: республиканец Дубке о промежуточных выборах в США

Республиканцы фактически смирились с потерей Палаты представителей, но убеждены, что займут Сенат. Об этом в интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей заявил бывший директор по связям с общественностью Белого дома, республиканец Майкл Дубке.

Дубке — американский предприниматель и политический деятель. С 6 марта по 2 июня 2017 года он исполнял обязанности директора по коммуникациям Белого дома и занимался всей публичной информационной и пропагандистской политикой администрации США.

В ходе промежуточных выборов в США полностью переизбирается нижняя палата Конгресса — Палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. При этом правящая в стране партия находится в оборонительной позиции и ей, как правило, приходится сложнее всего.

«Республиканцам в целом удается лучше мобилизовать свой электорат на выборах в Конгресс. На данный момент они работают друг против друга, поэтому итоговый результат предсказать довольно сложно. Тем не менее у республиканцев большое преимущество на выборах в Сенате. Сейчас будут переизбираться 26 демократов и лишь девять республиканцев. Причем среди демократов 10 законодателей выбираются в штатах, где в 2016 году победил [45-й президент США Дональд] Трамп», — утверждает Дубке.

По его же словам, представители Демократической партии защищают пять наиболее уязвимых штатов — Флорида, Миссури, Северная Дакота, Индиана и Монтана. Кроме того, неожиданный для демократов исход выборов может произойти в Нью-Джерси и Мичигане.

«Республиканцы же защищают три уязвимых места — это Невада, Аризона и Теннесси. Кроме того, демократы надеются выиграть в Техасе, но это маловероятно. Если судить по текущим опросам, то шансы республиканцев удержать большинство в Сенате составляют около 82%», — продолжает предприниматель.

И если с Сенатом у Республиканской партии все хорошо, диаметрально противоположная ситуация складывается в Палате представителей. Там демократы имеют существенное преимущество в 7% в общем рейтинге всех конгрессменов.

«Правда, в 60 наиболее конкурентных округах это преимущество сокращается до 1%. Демократы планируют выиграть не менее 25 мест в Палате представителей. Для получения большинства им необходимы 23 кресла. Конечно, республиканцы волнуются из-за результатов выборов, понимают, что займут Сенат, но упустят Палату представителей. И если у них сейчас 52 места в Сенате против 48 у демократов, то после всего они рассчитывают иметь 53-55», — говорит политик.

Обсуждались на встрече федерального республиканского клуба и так называемое вмешательство Российской Федерации в президентские выборы 2016 года. Отвечая на вопрос корреспондента ФАН о том, действительно ли Москва могла повлиять на итоги голосования, Дубке ответил, что «попытки влияния были, но это совсем не то, как подают демократы».

«Никаких хакеров не было. Россия как крупная держава, конечно же, пытается влиять на политику других больших государств и США не исключение, но делает она это в основном медийными инструментами. А это не является чем-то запрещенным. Это факт, с которым необходимо смириться, так же как и тот факт, что США вмешиваются в выборы и политику других стран, включая Россию», — утверждает Дубке.

При этом США действуют через такие инструменты, как «Голос Америки», крупные медиаресурсы и базирующиеся на территории России крупные некоммерческие организации. То есть разница в подходах действительно ощутима.

«Все вмешиваются в политику друг друга, это данность и это реалии современной политики. Поэтому реагировать на это, как на что-то сверхъестественное, совершенно не стоит. Но республиканцы всегда хотели побеждать чисто, и абсолютно глупо слушать утверждения демократов, что им помогали русские, китайцы или иранцы. Это совершенно исключено. Трамп — народный президент», — заключил политический деятель.

Напомним, после завершения президентских выборов 2016 года Соединенные Штаты Америки обвинили Российскую Федерацию во вмешательстве в избирательный процесс; одним из подозреваемых стала компания Concord Management and Consulting. Расследование так называемого «российского дела» поручили специальному прокурору Роберту Мюллеру, который и предъявил обвинения по статьям «Сговор против США» и «Мошенничество» 13 россиянам и трем российским компаниям. В Москве неоднократно заявляли, что не вмешиваются во внутренние дела стран, в отличие от западных государств.