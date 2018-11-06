Киевский певец насчитал «миллионы лет» украинской нации

Киев, 6 ноября. Украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец Дмитрий Коляденко насчитал «миллионы лет» украинской нации

В интервью украинскому интернет-изданию «Главред» он ответил на вопрос журналиста, почему только введением квот на украинский продукт можно было заставить транслировать в эфире украинскую музыку.

По словам Коляденко у всех артистов в репертуаре есть украинские песни. Он уточнил: заявления о том, что раньше не было украинской музыки не соответствуют действительности. По словам артиста, «Ира Билык всю жизнь поет на украинском, Саша Пономарев – тоже». Он назвал наговорами разговоры о том, что раньше не звучала украинская музыка.

«Всегда были украинские песни, всегда ценился украинский язык, всегда он был в тренде и в моде. Это как вышиванка», — считает телеведущий.

Он вспомнил, как в детстве его мать ходила в вышиванке. Они вместе посещали художественный салон: покупали «украинские деревянные ложки, украинскую посуду». При этом, по его словам, всегда звучала украинская музыка.

«Люди выдумывают, что раньше не было украинской музыки, что не звучал украинский язык. Как это! Ведь мы же миллионы лет как украинцы!» — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что украинские артисты могут попасть под санкции за гастроли в России. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания консультируется с медиа на предмет введения санкций для гастролирующих в России украинских артистов.

Член совета Сергей Костинский рассказал, что в настоящее время Нацсовет проводит консультации с представителями СМИ и журналистами о введении санкций против гастролирующих в России артистов. По словам чиновника, представители медиа «готовы удалить их с плей-листа», но хотят обеспечения равных условий. Для того им требуется закон, который «точно может ограничить», что артист работает в «стране-агрессоре» и его не будут показывать.

Киевский дипломат объяснил, почему украинские артисты продолжают выступать в России. Бывший директор департамента информации МИД Украины Олег Волошин рассказал в эфире телеканала «112 Украина», не стоит вешать ярлык «предателей» на украинских артистов, которые выступают в России. Он уточнил: Киев обвиняет их в том, что таким образом они поддерживают вхождение Крыма в состав России. Спикер уточнил, что на Украине на каждого вешается ярлык с лозунгами «Посмотрите, он – агент Кремля, потому что то-то».

При этом он задался вопросом, почему украинские артисты выступают в России.

«Это просто огромный рынок, там просто легче заработать денег. Вот и все», – подчеркнул политик.

Также мэр украинского Днепра объяснил, почему в городе не будут запрещать песни российских исполнителей. Градоначальник Борис Филатов на своей странице в социальной сети Facebook объяснил, почему такого не произойдет.

«Во-первых, его невозможно исполнить. А, во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой. Мы сражаемся за свободу и счастье своей страны», — отметил мэр Днепра.

На сайте горадминистрации Днепра был опубликован проект решения, согласно которому в общепитах, ресторанах, парках, маршрутках и других общественных местах нельзя будет слушать песни российских артистов. Подразумевалось, что ограничения должны были коснуться и украинских исполнителей, которые поддерживают якобы «вооруженную агрессию России против Украины».

Напомним, ранее в Верховной раде призвали запретить работу российских СМИ на территории Украины. С такой инициативой выступила глава парламентского комитета по иностранных делам Анна Гопко.