Донецк, 6 ноября. За минувшие сутки украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 17 раз, сообщили во вторник в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 17 раз», — уточнили в СЦКК.

По информации СЦКК, всего ВСУ выпустили по территории ДНР 20 мин, при обстреле они применяли гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие. Силовики использовали 279 единиц боеприпасов. О жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры не сообщается.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 году после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не признав государственного переворота на Украине. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, в зоне конфликта неоднократно вводился режим прекращения огня. Последнее, «школьное», перемирие вступило в силу 29 августа. Однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.