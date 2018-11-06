Европа просто включает дурачка: эксперт оценил опасения ФРГ в отношении Киева

Москва, 6 ноября. Европа сама виновата в том, что на Украине выросло число нападений на активистов, озабоченность проявляется только тогда, когда ситуация выходит из-под контроля, считает президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Посольство ФРГ на Украине призвало Киев расследовать убийство советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и привлечь виновных к ответственности. В том числе дипломаты обратили внимание на рост числа нападений на активистов на Украине.

Самонкин, комментируя заявления властей Германии, объяснил радикальные настроения в украинском государстве. Эксперт подчеркнул, что европейские страны сами виноваты в сложившейся на Украине ситуации, поскольку еще в феврале 2014 года Европа просто закрыла глаза на произошедший государственный переворот. В результате к власти в Киеве при посредничестве стран Запада пришла политическая элита, которая, обратил внимание эксперт, преследует всех несогласных с ее политикой.

«Поэтому провокаторы, которые обливают людей зеленкой или серной кислотой, не несут никакой уголовной ответственности, поскольку власть их покрывает», — цитирует Самонкина «ПолитРоссия».

При этом Россия в течение нескольких лет не прекращает призывать Европейский союз обратить внимание на проблемы украинского государства, однако европейские страны лишь «проявляют озабоченность» и откровенно игнорируют заявления Москвы, добавил специалист.

«Европа просто включает откровенного дурачка, не замечая того, что в Украине развивается неонацизм, где людей убивают за их заявления», – констатировал Самонкин.

Напомним, 31 июля неизвестный плеснул советнице мэра Херсона в лицо концентрированной серной кислотой, в результате чего медики диагностировали 35% ожогов тела и повреждения глаз. Активистка, по словам ее знакомых, перенесла множественные операции. Глава Национальной полиции Украины заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по этому делу, четверо из которых были арестованы.

Однако в минувшее воскресенье, 4 ноября, друзья девушки сообщили, что во время реабилитации у нее оторвался тромб, что стало причиной смерти. Национальная полиция Украины переквалифицировала нападение на Гандзюк с покушения на заказное умышленное убийство.

На случившееся отреагировали в МИД Германии. Иностранные дипломаты указали, что правительство ФРГ потрясено гибелью украинской активистки, которая смело выступала против коррупции. Власти Германии осудили «трусливое нападение».