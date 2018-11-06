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Раритетный лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman продадут на аукционе

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Раритетный лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman продадут на аукционе

Москва, 6 ноября. Раритетный лимузин ‍Mercedes-Benz 600 Pullman 1969 года выпуска продадут на британском аукционе RM Sotheby's. Всего было выпущено 304 автомобиля данной модели.

Ожидается, что стоимость автомобиля составит несколько сотен тысяч долларов. Выставить темно-синий лимузин с красной отделкой салона на торги решил нынешний владелец автомобиля. Он купил машину в 2005 году и потратил на ее реставрацию порядка 40 тысяч долларов.

Mercedes-Benz 600 «президентской» серии Pullman собирался вручную. Лимузины выпускались с четырьмя и шестью дверьми.

Автор: Василий Котов
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