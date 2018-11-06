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Пять человек пострадали при опрокидывании лодок во время регаты в Геленджике

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Пять человек пострадали при опрокидывании лодок во время регаты в Геленджике

Геленджик, 6 ноября. Пять человек пострадали при инциденте, произошедшем во время регаты в Геленджике. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ. Сейчас проводится доследственная проверка по факту ЧП.

Во время парусной регаты в акватории Голубой бухты Геленджика резко испортилась погода. Ветер опрокинул часть парусников.

«Пять человек с небольшими травмами обратились за медицинской помощью», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что остальные участники регаты не пострадали.

Полиция опрашивает очевидцев происшествия, проводятся необходимые следственные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Регина Пак
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