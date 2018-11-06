В Roshen объяснили, как удалось вывезти с липецкой фабрики Порошенко оборудование на 10 млн

Киев, 6 ноября. Российские власти наложили арест лишь на 12 объектов недвижимости кондитерского предприятия в Липецке, при этом оборудование под арестом не находилось. Об этом сообщили в корпорации Roshen, которая принадлежит главе Украины Петру Порошенко.

В украинской компании заявили, что часть оборудования закрытой фабрики удалось официально перевезти на территорию Украины, при этом в Roshen рассчитывают забрать все оборудование из РФ, если предоставится такая возможность.

При этом в администрации президента неохотно ответили на запрос журналистов телеканала ТСН касательно вывоза оборудования Roshen из России.

«Оглашенная информация традиционно носит заказной характер и не соответствует действительности», — говорится в ответе, который оказался в распоряжении украинского телеканала.

При этом в администрации главы Украины сослались на репортаж ТСН из Липецка, в котором корреспондент Роман Цымбалюк рассказал о посещении липецкой фабрики.

«Он [Цымбалюк] подтвердил, что фабрика Roshen в Липецке давно не работает и не выпускает свою продукцию», — следует из документа.

Впрочем, в передаче «Гроши» речь не шла о том, функционирует фабрика или нет — представители СМИ просили прокомментировать транспортировку оборудования, именно по этой причине ТСН еще раз обратился в администрацию за комментарием, однако не получил вразумительного ответа.

По мнению украинских журналистов, владельцы Roshen смогли договориться о вывозе техники, стоимость одной партии которой — более 10 млн гривен.

В октябре украинский журналист Роман Цимбалюк побывал на липецкой фабрике и удостоверился, что она закрыта.