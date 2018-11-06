Горькая правда о школе в Горках: необходимость капремонта подтвердили в НРА

Перед ноябрьскими праздниками в Горки нагрянула комиссия Национальной родительской ассоциации. Из-за скандала, разразившегося после того как учреждение собрались закрыть на капремонт, название этой подмосковной школы все чаще звучит в соцсетях — и, естественно, на совещаниях всех уровней. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Тревогу бьют родители. Они наотрез отказываются выполнять приказ Минпросвещения России о приостановке работы школы и не верят чиновникам, которые обещают, что после ремонта она вновь откроется.

У представителей министерства просвещения своя правда. После проведения проверки весной 2018 года управление Роспотребнадзора по Московской области вынесло предписание об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, и правительство не может его проигнорировать.

Резоны министерства понять можно. Дети должны получать знания в комфортной и безопасной обстановке. Крыша не должна течь, полы — проваливаться, а окна — «сифонить». К тому же чиновники обещают всю инфраструктуру привести в порядок: школу они намерены не только отремонтировать, но и оснастить современным оборудованием. «Час икс» был назначен на школьные каникулы, чтобы перевод в другие школы, который Минпросвещения взяло под контроль, прошел максимально безболезненно для детей.

Однако все эти благие намерения так и не привели к четким договоренностям. Далеко не всех родителей устроили доводы и предложения чиновников. У них — своя правда, и тоже вполне аргументированная. Граждане убеждены, что ни к чему полностью останавливать уроки в школе, если можно сделать это только частично. Родители недовольны тем, что их дети испытают стресс от возможного перехода в новые школы, а также перспективой возить их в соседние населенные пункты.

Разобраться в ситуации решила третья сторона, тоже родительская, но не школьная, а федерального масштаба — Национальная родительская ассоциация.

Доскональный осмотр заведения решено было провести накануне длинных выходных, 2 ноября. В этот день комиссия НРА во главе с ответственным секретарем координационного совета Алексеем Гусевым посетила школу «Горки», образовательная деятельность в которой с 29 октября была приостановлена приказом Минпросвещения.

Школа ведь непростая — с богатой историей, все эти годы имела большое значение для своего района. Монументальные постройки 1921 года — практически памятники архитектуры. Но стоит подойти ближе, и картина меняется.

Здание средней и старшей школы, ветхое снаружи, внутри не видело ремонта не один десяток лет. Раздевалка для детей и учительская выглядят просто пугающе.

Состояние системы противопожарной безопасности вызывает вопросы даже при поверхностном осмотре.

Трещины и щели от пола до потолка во всех частях здания для этой «инфраструктуры» уже обычное явление, которым никого из местных и не удивишь. Комментировать ситуацию с уборными, кухней и туалетом даже как-то неудобно.

Тем не менее родители уверены: часть зданий (более поздней, послевоенной постройки) вполне подходит для дальнейшей учебы. За пределами территории школы — красивая парковая зона, простор и природа, недоступные многим учебным заведениям в пыльных и тесных городах. Но здесь учатся дети, а где дети — там среда должна быть безопасной. В министерстве просвещения утверждают, что эту самую безопасную среду необходимо создавать, а вокруг школы «Горки» налицо многочисленные изъяны.

И мост, и овраг под мостом, который соединяет территорию двух зданий — младшей и средней школы — не имеют ограждений. Школьникам просто небезопасно здесь бегать и играть.

Состояние здания младшей школы способно вогнать в депрессию даже оптимистов.

Министерство просвещения бьет тревогу и настаивает на незамедлительных работах по повышению безопасности учебного пространства, — как самих зданий, так и прилегающей к ним территории. Кроме того, школа явно нуждается в серьезнейшем обновлении инфраструктуры, для чего и был приостановлен учебный процесс. В то же время очевидно, что объем работ потребует существенных затрат времени.

«Мы видим и разделяем напряжение родительского сообщества, — прокомментировала в беседе с Федеральным агентством новостей сложившуюся ситуацию министр просвещения Ольга Васильева. — В этой истории для меня на первом месте — дети и непрерывность образовательного процесса. Я лично прослежу, чтобы ни для одного ребенка доступ к образованию не был прерван. К этому вопросу подключены все близлежащие школы, органы управления образованием всех уровней. Я дала ряд поручений, связанных с обеспечением в школе непрерывной работы, приема каждого родителя. И еще одна неизменная позиция — образовательная организация не исчезнет. Мы обновим все и вернем в ее стены учебный процесс, но вопрос сроков стоит крайне серьезно».

Секретарь национальной родительской ассоциации Алексей Гусев пообщался с педагогическим коллективом, а также с представителями родительского сообщества.

«Мы считаем, что решение о том, что детям здесь учиться невозможно, правильное, — заявил Гусев. — Здесь нужно мобильно действовать во имя детей: уходить, переводить в другие учебные заведения. Мы готовы консультировать, разговаривать с министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования Московской области. Я знаю, что предложены хорошие варианты перехода в другие школы. Варианты есть».

Кроме того, подчеркнул секретарь НРА, директора школ, в которые по заявлению от родителей могут перевести детей, ежедневно находятся в школе «Горки» и консультируют всех желающих.

Представитель Ассоциации особо подчеркнул, что с состоянием здания связан и вопрос безопасности детей.

«Здесь и грибок, и протечки в крыше, неудовлетворительное состояние сантехники. Катастрофическая ситуация», — прокомментировал он.

Переход в другие школы осложняет инфраструктурная ситуация, так как деревни, из которых приезжают дети, относятся к разным муниципальным образованиям. Гусев указал на то, что решение этого вопроса остается за чиновниками, а родителям надо «создать детям нормальное, конструктивное настроение».

Комиссия Национальной родительской ассоциации осмотрела учебные корпуса школы, музей сельской школы, а также общежитие, в котором, несмотря на аварийное состояние здания, живут учителя.

Как сообщил Алексей Гусев ФАН, впечатления от увиденного остались тяжелые, и проблема кадрового голода в учреждении стала вполне понятна.

«Меня повергли в шок условия, в которых живут некоторые преподаватели, — рассказал он. — Мы заходили в общежитие. Если учитель готовится к уроку в таких условиях, дальше говорить не о чем. Далее — техническая оснащенность учебного процесса. Он не оснащен никак. Мы были в музее истории школы. Фотографии 70-х годов можно посмотреть — и то же самое сейчас здесь. Ни одного проектора, ни одной интерактивной доски».

Одним словом, представители родительской ассоциации единогласно согласились с тем, что решение о переводе детей в другие школы совершенно обоснованно.

«Я знаю, что предложены хорошие варианты перехода в другие школы. Варианты есть, — отметил секретарь родительской организации. — Готовность директоров названных школ понятна. Сейчас важнее всего обеспечить детям учебный процесс. Для этого со стороны родителей необходимо оформить официальные документы о выходе из контингента этой школы и написать заявление в те школы, которые предложены. Здесь ежедневно присутствуют директора этих школ и консультируют».

Разумеется, местным чиновникам придется решать поднятый родителями вопрос транспортной доступности. Как сообщили ФАН в министерстве просвещения, региональными органами уже проработан вопрос о выделении автобусов для перевозки учащихся в необходимом количестве.

По информации руководителя Ленинского муниципального района Валерия Венцаля, необходимые автобусы уже законтрактованы, при этом в каждом из них будет по два работника, которые будут сопровождать детей до школы, а также собирать их и провожать к автобусам после занятий.

В целом Национальная родительская ассоциация нашла оправданной необходимость срочного перевода детей в другие школы и закрытия школы «Горки» на капремонт.