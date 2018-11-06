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В Сети появилось видео, как упавший в обморок мужчина сорвал выступление Трампа

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В Сети появилось видео, как упавший в обморок мужчина сорвал выступление Трампа

Вашингтон, 6 ноября. Президент США Дональд Трамп прервался во время выступления перед избирателями и восемь минут ждал, пока врачи осматривали мужчину, упавшего в обморок.

Как передает РЕН ТВ, мужчина упал, потеряв сознание, в ходе выступления американского лидера. Доклад пришлось прервать. Все это время в течение восьми минут Трамп ждал, пока пострадавшему окажут медицинскую помощь. Затем мужчине помогли покинуть зал.

По данным СМИ, это уже второй случай обморока в ходе выступлений Трампа за неделю. 3 ноября на митинге Трампа стало плохо ребенку. Его кто-то вынес на руках. Первым произошедшее заметил Трамп.

Ранее Трамп выкинул листок с речью во время выступления в США. Заседание было посвящено налоговой политике. Трамп отметил, что на листке должны были быть его замечания. Он уточнил, что это «заняло бы около двух минут, но к черту ее». Затем он подбросил листок бумаги в воздух. Американский лидер объяснил свой поступок.

Автор: Алия Садыкова
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