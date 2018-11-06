Болгария рассмотрит решение Константинополя по предоставлению автокефалии Украине

София, 6 ноября. Болгарские священники рассмотрят законность решения Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии украинской церкви. Заседание синодальной комиссии проходит в Троянском монастыре близ села Орешак.

Как сообщает телеканал «Рен ТВ», эксперты ранее отметили, что решение Константинополя неканонично. Вердикт по автокефалии требует обсуждения, а не принятия единоличного решения патриарха.

Окончательно данный вопрос синод Болгарской православной церкви обсудит в декабре. Если предоставление автокефалии украинской церкви посчитают незаконным, это грозит разрывом отношений между Константинополем и Болгарией.

Напомним, в сентябре 2018 года Константинопольский патриарх Варфоломей назначил экзархов в Киев в рамках «подготовки к автокефалии» украинской церкви. Русская православная церковь предупреждала Константинополь, что данное решение может грозить расколом православия. Несмотря на это, синод Константинопольского патриархата отменил действие акта XVII века, согласно которому Киевская митрополия передавалась под юрисдикцию Московского патриархата. В РПЦ это решение назвали неканоничным, так как оно противоречит нормам церковного строя.

Константинополь также принял решения о снятии обвинений с глав двух украинских раскольничьих церквей: предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви Макария.

РПЦ решила разорвать евхаристическое общение с Константинополем. Русская православная церковь выразила надежду, что Константинопольский патриархат изменит свою позицию касательно предоставления автокефалии украинской церкви.