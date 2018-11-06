Совет директоров «Русала» одобрил смену юрисдикции с острова Джерси на РФ

Москва, 6 ноября. Члены совета директоров «Русала», который попал под американские санкции, одобрили перевод компании под юрисдикцию России. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет посчитал, что перевод корпорации в другую юрисдикцию отвечает интересам «Русала» и его акционеров в связи с тем, что согласно законодательству России о специальных административных районах предусматриваются определенные льготы для международных компаний, которые сопоставимы с действующими в зарубежных юрисдикциях.

Таким образом руководство корпорации откажется от регистрации компании на острове Джерси, который входит в состав архипелага Нормандских островов. Для перерегистрации компании руководство должно получить одобрение от российских властей, перевести нормативные документы корпорации в соответствии с российским законодательством, изменить английское и русское названия «Русала» в соответствии с новым статусом, а также выпустить российские акции, пишет «Известия».

Кроме того, собранию акционеров предстоит утвердить назначение Евгения Никитина, который с мая исполнял обязанности генерального директора, на пост гендиректора компании. Это решение было одобрено накануне советом директоров.

Напомним, о намерении перевести компанию из Джерси руководство «Русала» сообщало еще в августе. Весной текущего года Вашингтон ввел новые санкции против Москвы. США внесли в «черный список» Олега Дерипаску и контролируемые им компании En+ Group, «Группу ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал». Эта мера была предпринята в рамках антироссийских санкций США. Попадание в «черный список» означает блокировку активов компаний в США и запрет на сотрудничество с американскими предприятиями.