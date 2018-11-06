Первые фото абсолютно безрамочного Galaxy S10 появились в Сети

Сеул, 6 ноября. Первые фотографии полностью безрамочного Galaxy S10 южнокорейской корпорации Samsung выложили в Сеть. Фото появились благодаря релизу ОС Android Pie для корейского гаджета Galaxy Note 9.

По имеющимся данным, пользователи обнаружили снимки девайса в одном из разделов, отвечающих за включение ночной темы оформления.

Как отметили эксперты, компания Samsung «случайно» показала полностью безрамочный Galaxy S10, которого нет на прилавках на сегодняшний день.

Ранее сообщалось, что смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy F получили эксклюзивные гибкие экраны.