Facebook перед выборами в США заблокировала десятки подозрительных аккаунтов

Вашингтон, 6 ноября. Компания Facebook накануне промежуточных выборов в Соединенных Штатах Америки заблокировала в принадлежащих ей социальных сетях несколько десятков подозрительных учетных записей. Об этом сообщатся на официальном сайте компании.

Отмечается, что были заблокированы страницы, которые предположительно связаны с иностранными государствами. Как уточнили в социальной сети, об онлайн-активности им рассказала полиция. Правоохранительные органы предположили, что она может быть связана с «иностранными субъектами».

Расследование внутри Facebook показало, что 30 и 85 учетных записей в социальных сетях Facebook и Instagram могут принимать участие в «скоординированной деятельности». Эти аккаунты были заблокированы. Кроме того, социальная сеть добавила, что большинство постов в Facebook были на русском и французском языках, а в Instagram — преимущественно на английском.

Напомним, ранее Россию неоднократно без доказательств обвиняли во вмешательстве в выборы, однако Москва отвергала эти обвинения.