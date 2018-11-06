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Около 20 белых медведей с детенышами окружили село на Чукотке

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Около 20 белых медведей с детенышами окружили село на Чукотке

Чукотка, 6 ноября. Около 20 белых медведей с детенышами заметили возле национального села Рыркайпий на Чукотке. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что взрослые медведи ожидают того момента, когда встанут льды в Северном Ледовитом океане, часто они заходят в населенный пункт из любопытства.

Как рассказала уполномоченный главы администрации села Евгения Малахова, именно через национальное село Рыркайпий проходит миграционный путь медведей. Они покинут территорию чуть позже обычного, а именно после того, как установится ледовый покров.

«Группа «Медвежий патруль» выезжает и отпугивает их из шумовых устройств», — отметила Малахова.

Автор: Ксения Пудовкина
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