Около 20 белых медведей с детенышами окружили село на Чукотке
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Чукотка, 6 ноября. Около 20 белых медведей с детенышами заметили возле национального села Рыркайпий на Чукотке. Об этом пишет РИА Новости.
Известно, что взрослые медведи ожидают того момента, когда встанут льды в Северном Ледовитом океане, часто они заходят в населенный пункт из любопытства.
Как рассказала уполномоченный главы администрации села Евгения Малахова, именно через национальное село Рыркайпий проходит миграционный путь медведей. Они покинут территорию чуть позже обычного, а именно после того, как установится ледовый покров.
«Группа «Медвежий патруль» выезжает и отпугивает их из шумовых устройств», — отметила Малахова.