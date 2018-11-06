Россия планирует использовать роботов-аватаров при изучении Луны

Москва, 6 ноября. Россия в рамках своей лунной программы намерена изучать естественный спутник планеты Земля с использованием роботов-аватаров, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, речь в данной инициативе идет о создании долгосрочной необитаемой базы.

«Но в основном это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — цитирует главу госкорпорации РИА Новости.

В то же время Рогозин подчеркнул, что поставленная задача еще более масштабная и ответственная, чем та, что стояла перед Соединенными Штатами во время их лунной программы в 1960–1970 годы. Однако глава Роскосмоса не указал, какой период времени должен пройти с момента начала пилотируемых полетов на Луну до создания полноценной посещаемой базы.

Ранее Рогозин сообщил о планах госкорпорации изучить возможность использования лунного грунта в качестве материала для 3D-печати фрагментов для ремонта космической техники непосредственно на Луне. Речь идет о выработке порошка, который можно спекать для создания каких-либо конструкций.

При этом глава Роскосмоса отметил, что лунная программа может быть реализована усилиями нескольких государств, а не одной.