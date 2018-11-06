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Ростех: Контракт о поставках 11 истребителей Су-35 в Индонезию не отложен

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Ростех: Контракт о поставках 11 истребителей Су-35 в Индонезию не отложен

Чжухай, 6 ноября. Контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в Индонезию не отложен. Об этом сообщил глава корпорации Ростех Виктор Кладов на авиакосмическом салоне Airshow China-2018 в Чжухае.

По его словам, Джакарта решает некоторые технические вопросы для того, чтобы контракт вступил в силу.

«Нет, (контракт) не отложен», — сказал Кладов в интервью РИА Новости.

Ранее некоторые зарубежные СМИ опубликовали информацию о том, что договор о поставках истребителей из России в Индонезию будет отложен в связи с угрозой санкций США. Контракт об 11 самолетах Су-35 был подписан между Москвой и Джакартой в 2018 году. Сумма сделки оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Автор: Регина Пак
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