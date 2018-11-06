В России предложили блокировать сообщества чайлдфри в социальных сетях

Москва, 6 ноября. В России предложили внести прививающие ненависть к материнству и детству материалы в реестр запрещенной информации. Об этом рассказал координатор Общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков.

По его словам, также необходимо блокировать сообщества в социальных сетях, которые пропагандируют ненависть к материнству. По словам Чеснокова, общественное движение направит инициативу президенту России Владимиру Путину. Как пишет RT, Чесноков уточнил, что государство ведет большую работу в сфере демографической и семейной политики, а также борется за охрану и сохранение здоровья населения.

При этом многие группы в социальных сетях публикуют материалы, которые прививают ненависть к семейным ценностям, материнству и детству. Чесноков призвал способствовать созданию комфортной и безопасной среды, в которой не разрушались бы нравственные основы.

Напомним, чайлдфри — субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным нежеланием иметь детей.